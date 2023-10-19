ЦАХАЛ обстреляла палестинский лагерь с беженцами, погибли 18 человек

Фото: iStock/Motortion
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев на севере сектора Газа, погибли по меньшей мере 18 человек, об этом сообщает МВД Палестины.
«На данный момент 18 погибших и десятки раненых в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза в лагере Джабалия», - прокомментировали ситуацию в палестинском МВД.
По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Читайте также:
ХАМАС: Обстрелы Тель-Авива – это ответ на массовые убийства Израиля
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке
Евгения Парфентьева