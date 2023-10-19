Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ЦАХАЛ обстреляла палестинский лагерь с беженцами, погибли 18 человек

ЦАХАЛ обстреляла палестинский лагерь с беженцами, погибли 18 человек

19 октября 2023, 21:11
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев на севере сектора Газа, погибли по меньшей мере 18 человек, об этом сообщает МВД Палестины.
«На данный момент 18 погибших и десятки раненых в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза в лагере Джабалия», - прокомментировали ситуацию в палестинском МВД.

По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.


Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её. По последним данным в больнице погибли более 800 человек.

Читайте также:

ХАМАС: Обстрелы Тель-Авива – это ответ на массовые убийства Израиля

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке
#погибшие
#беженцы
#лагерь
#сектор газа
#израиль
Читайте нас в
Пьяный россиянин задержал рейс из Хабаровска в Таиланд
19 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета и задержал вылет рейса в Таиланд, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Airbus A330 «Аэрофлота» готовился к вылету из Хабаровска в Бангкок, когда один пьяный мужчина решил начать веселиться.

Он обматерил всех, до кого смог дотянуться, а потом стал приставать к стюардессе.

К счастью, дебошира удалось успокоить. Коллективными усилиями, его скрутили и усадили на место, а самолет вернули к посадочному трапу. 

Когда пьяного мужчину передали полицейским, все остальные благополучно смогли улететь отдыхать в Таиланд.

Читайте также: 

The Sun: Рейс EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар

Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира

Британские туристы застряли на Тенерифе, когда один из них испражнился на борту самолета
#самолет
#таиланд
#пьянство
#дебошир
#задержки
#полиция
Читайте нас в
Израильскую девочку, о похищении которой писала Джоан Роулинг, нашли мёртвой
Двенадцатилетнюю девочку, попавшую в плен ХАМАС, нашли мёртвой
19 октября 2023, 20:00

Фото: iStock/izzzy71

Двенадцатилетняя девочка, о похищении которой движением ХАМАС писала британская писательница Джоан Роулинг, найдена мёртвой. Об этом сообщается в официальном аккаунте Израиля в соцсети X.
Ранее Роулинг опубликовала пост о девочке Ное, которая очень любила книги о Гарри Поттере и которую захватили боевики палестинского движения ХАМАС. Писательница прикрепила к посту фотографию, на которой девочка позирует в образе любимого персонажа. 

Сегодня стало известно, что девочка и её 80-летняя бабушка Кармела Дан найдены мёртвыми. Уточняется, что девочка, которая болела аутизмом, была гражданкой Израиля, а вот её бабушка имела три паспорта: израильский, французский и американский. 

На странице государства в соцсети X выражена благодарность всем тем, кто делился историей и пытался помочь в возвращении ребёнка домой. 

Читайте также:

ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых

ХАМАС называет заложников «гостями Газы»

Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников
#израиль
#хамас
#похищение
#девочка
#смерть
Читайте нас в
Росгвардейцы задержали в Электростали неудачливого грабителя банкомата
19 октября 2023, 19:55

Фото: Росгвардия МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Электростали злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат и украсть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Инцидент произошёл на охраняемом объекте на проспекте Ленина. Росгвардейцы прибыли для проверки причин срабатывания сигнализации и обнаружили мужчину, бьющего банкоматы камнем. Злоумышленник вывел терминал из строя, но деньгами завладеть не успел. 
 
Силовики задержали нарушителя и передали полицейским. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали в балашихинском храме рецидивиста с ножом

Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР

Бойцы Росгвардии задержали пьяного, разгромившего автомастерскую в Химках
 
#росгвардия
#грабитель
#преступление
#электросталь
#банкоматы
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Обвиняемого в убийстве семьи Намина Микояна доставили на место преступления
19 октября 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Сотрудники правоохранительных органов доставили на место преступления обвиняемого в убийстве сына и тёщи Стаса Намина Романа Микояна. Об этом сообщили «Известия».
До этого сообщалось, что Микоян в ходе допроса признал вину в совершении преступлений.

Ранее приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства — своей бабушки и брата.

Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артём Микоян. Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района. Мать жены Стаса Намина 85-летняя Парасковия Ткаченко была убита ударом ножа в грудь. У ее внука 30-летнего Артёма Микояна множественные колото-резанные раны по всему телу.

Читайте также:

Сын и теща Стаса Намина жестоко убиты в Подмосковье

Роман Микоян признался в убийстве бабушки и брата

Замхудрука Театра Намина назвала подозреваемого Микояна неуравновешенным
#убийство
#семьи
#преступление
#артист
Читайте нас в
Тепло вернулось в школу и жилые дома Каширы
19 октября 2023, 19:35

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В школу №4 Каширы вернулось отопление. Ученики и учителя пришли в тёплые классы, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Продолжительность учебных занятий теперь составляет 45 минут, проконтролировал это лично. Также после завершения аварийно-восстановительных работ, которое проводило МУП «Теплосеть», запущено отопление и в жилые дома в микрорайоне Кашира-2», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.  
Ранее сообщалось, что в Кашире наблюдались перебои в подаче горячей и холодной воды. Сейчас управляющие компании продолжают пуско-наладку на внутридомовых системах. По словам Шувалова, он держит ситуацию с отоплением и горячей водой на контроле.

Читайте также:

Каширян предупредили о временных перебоях с водой

Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла

Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером

 
#михаил шувалов
#кашира
#вода
#теплоснабжение
#теплотрасса
#отопительный сезон
#отопление
#школа
#мкд
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету в Израиле
i24: «Железный купол» не перехватил ракету в Израиле, пострадали три человека
19 октября 2023, 19:20

Фото: iStock/bpawesome

Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить ракету, в результате чего она упала в районе на севере страны. Об этом сообщает телеканал i24.
Система ПВО «Железный купол» не справилась с ракетой, направлявшейся на север Израиля. В результате этого она упала в один из районов. Пострадали трое местных жителей, которым оказывают помощь медицинские работники. 

В скором времени военные Армии Израиля получат указание войти в пределы сектора Газа, заявил министр обороны Йоав Галлант. В своём обращении военным он отметил, что они уже скоро смогут увидеть сектор Газа изнутри. 

Читайте также:

«Переломный момент для мира»: с чем Байден обратится к нации по Израилю и Украине

В секторе Газа погиб командующий силами безопасности Мхейсен

Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 19
#израиль
#сектор газа
#пво
#ракета
#обстрел
Читайте нас в
Житель Новосибирской области утонул в яме с семечками
19 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Житель Новосибирской области провалился в яму с семечками и задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в селе Половинное мужчина провалился в глубокую яму, наполненную семенами подсолнечника. Он не смог выбраться и задохнулся.

38-летний водитель компании «Сибагросоюз» занимался выгрузкой семян, однако уронил монтировку в прямо завальную яму. Он попытался достать предмет и полез в люк, однако не смог удержаться и упал внутрь ямы. Выбраться он не смог и умер от нехватки воздуха.

Ранее также сообщалось, что известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер в ночь с 15 на 16 октября утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Его тело было обнаружено ​спустя сутки.


Читайте также:

MS: В Японии медведь растерзал пенсионерку

12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию

ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва российской военной колонны
#водитель
#ямы
#компании
#мужчина
#школьница
Читайте нас в
В Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек
19 октября 2023, 19:15

Фото: iStock/vitalssss

В Махачкале четыре человека отравились шаурмой из ларька, об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану в своем Telegram-канале.
«18 октября в г. Махачкале с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировано четыре человека. Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания «Тут Shaverma» по адресу Акушинского 86 Г», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

В этот же день специалисты провели санитарно-гигиеническое обследование ларька с шаурмой, в результате которого были выявлены многочисленные санитарные нарушения.

В настоящий момент кафе опечатано.

Отмечается, что все пострадавшие являются учащимися одного религиозного образовательного учреждения.

Читайте также: 

12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию

СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
#пострадавшие
#кафе
#нарушения
#отравление
#роспотребнадзор
#дагестан
Читайте нас в
На юге Москвы загорелся легковой автомобиль
19 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/trikolor

На юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщают экстренные службы.
Возгорание произошло около заправочной станции на Коломенском проезде. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Уточняется, что водитель автомобиля пострадал, его доставили в больницу. 

Детали произошедшего инцидента устанавливаются. На месте работают экстренные службы. 

Ранее, 18 октября, сообщалось, что погиб водитель автомобиля, загоревшегося в Серпухове. Уточняется, что 50-летний мужчина был вынужден жить в своём автомобиле, поскольку ранее сгорела его квартира. Предполагалось, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. 

Читайте также:

Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль

В Москве машину адвоката пластического хирурга Хайдарова облили кислотой
#автомобиль
#москва
#возгорание
#азс
Читайте нас в
Достижения.рф