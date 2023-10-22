ЦАХАЛ: По подземному туннелю под мечетью в Дженине нанесён «превентивный удар»

Фото: iStock/Yuliia_Bukovska
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по подземному туннельному комплексу под мечетью в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 октября пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ЦАХАЛ, этот объект использовался сторонниками ХАМАС и «Исламского джихада»*, которые «планировали совершить атаку в самое ближайшее время».
При этом военно-информационная служба ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщает, что в результате израильского удара два человека погибли и ещё несколько получили ранения.
Также в ночь на 22 октября по меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило палестинское агентство WAFA.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
WAFA: Минимум 10 человек погибли при ударе израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе
Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа
Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
При этом военно-информационная служба ливанского шиитского движения «Хезболла» сообщает, что в результате израильского удара два человека погибли и ещё несколько получили ранения.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
WAFA: Минимум 10 человек погибли при ударе израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе
Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
Артем Путинцев