ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС. Об этом сообщает издание ТАСС.
Ранее сообщалось, что военные Израиля расстреляли автомобиль, в котором находились простые гражданские люди. Они пытались выехать из более опасной зоны в северной части сектора Газа в южную. В результате атаки в больницу аш-Шифаа в Газе поступили тела трёх погибших.
Кроме того, мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук сообщила о смерти дочери. МИД Израиля официально подтвердил гибель девушки.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак