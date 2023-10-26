ЦАХАЛ сообщил о проведении танкового рейда на севере сектора Газа

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Армия обороны Израиля в телеграм-канале заявила, что ночью был проведен рейд с использованием танков на севере сектора Газа.
Сообщается, что данный рейд проводился в целях подготовки к следующим этапам боевых действий.
После рейна военные покинули район и вернулись на территорию Израиля, сообщает ЦАХАЛ.
Общее количество жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Сообщается о более 2,3 тысячи детей, погибших в секторе Газа, с начала эскалации конфликта, более 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
7 октября 2023 года ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что 3 человека с российским и израильским гражданствами могут находиться в заложниках в Газе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«В ходе операции солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным террористам, объектам террористической инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также подготовили поле боя», — написали ЦАХАЛ.
Общее количество жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Сообщается о более 2,3 тысячи детей, погибших в секторе Газа, с начала эскалации конфликта, более 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
7 октября 2023 года ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что 3 человека с российским и израильским гражданствами могут находиться в заложниках в Газе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак