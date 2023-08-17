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Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане по решению министерства информации и общественного развития республики.
По информации министерства, «Царьград» заблокирован за «пропаганду экстремизма».
Отмечается, что к сайту не удается получить доступ на территории всей страны.
Ранее власти Казахстана вынесли четыре предупреждения в отношении «Царьграда». Сайт опубликовал несколько материалов, в которых упоминались «казахские националисты».
В конце июля депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов.
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Отмечается, что к сайту не удается получить доступ на территории всей страны.
В конце июля депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов.
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Евгения Парфентьева