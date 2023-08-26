ТСН: Серия взрывов раздалась в контролируемой Киевом части Запорожья

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Целая серия взрывов раздалась в контролируемых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) районах Запорожской области, сообщил украинский телеканал ТСН.
За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.
Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявляли сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.
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Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявляли сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев