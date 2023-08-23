ТСН: В порту Измаил Одесской области прогремели взрывы

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В Одесской области в порту города Измаил слышны взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщает ТСН.
«Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — пишет украинский телеканал в своем Телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 01:32 на территории региона объявлена воздушная тревога.
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Диана Аванесян