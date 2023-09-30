ТСН: Взрывы звучат в Винницкой и Черкасской областях Украины

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Серия взрывов произошла в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.
Власти традиционно объясняют звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны. По состоянию на 00:50 мск режим воздушной тревоги действовал в шести областях.
Сейчас сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Черкасской же области сирены уже отключены.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Сейчас сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Черкасской же области сирены уже отключены.
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