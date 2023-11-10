ТСН: Звуки взрывов были слышны в Херсоне

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Звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем официального Киева городе Херсоне, сообщил 10 ноября украинский телеканал ТСН.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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