ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге

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В торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали.
По информации 112, возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. Отмечается, что погибшей было 39 лет. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
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По информации 112, возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
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Екатерина Коршунова