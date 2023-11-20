Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез

Фото: istockphoto/Phillip Greissel
Сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул во время шторма неподалеку от порта Эрегли на севере Турции. Это произошло после того, как судно ударилось о волнорез.
Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter), из-за неблагоприятных погодных условий судно начало дрейфовать и натолкнулось на волнорез, после чего затонуло. Связь с 12-ю членами экипажа, турецкими гражданами, пока установить не удалось, ведутся их поиски. Корабль следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Измир.
Накануне капитан судна подал сигнал бедствия и сообщил, что ветром и сильным течением сухогруз сносит в сторону военного волнореза. Из-за плохих погодных условий связь и визуальный контакт с кораблем установить не удалось. По этой же причине не смогли сразу организовать поисково-спасательные работы.
Стихия бушевала в Турции на протяжении всех выходных. Крушения у черноморского побережья страны в эти дни потерпели еще три корабля под флагами Камеруна и Панамы. Панамское судно под ударами шторма буквально развалилось пополам. Экипажи судов были эвакуированы береговой охраной и спасателями.
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Накануне капитан судна подал сигнал бедствия и сообщил, что ветром и сильным течением сухогруз сносит в сторону военного волнореза. Из-за плохих погодных условий связь и визуальный контакт с кораблем установить не удалось. По этой же причине не смогли сразу организовать поисково-спасательные работы.
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Александр Бойцов