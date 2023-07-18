Турист, который пытался поджечь Мавзолей в Москве, оказался рецидивистом

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Мужчину ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова.
Shot пишет, первую диверсию 37-летнего мужчины 18 мая предупредили полицейские. Они остановили подозрительного туриста. Мужчина дёргался, подходил к прохожим и что-то им говорил.
Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.
Накануне перед своим днём рождения мужчина вновь приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей. На него составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.
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Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.
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Мария Фирсова