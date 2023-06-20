Туристическая база сгорела из-за грозы в Горном Алтае

Фото: istockphoto.com / Kara Capaldo
В Горном Алтае молния попала в турбазу и она полностью сгорела
В Горном Алтае молния попала в турбазу, в результате чего она сгорела, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло в экопарке «Сад Пионов» в Чемальском районе. Когда на место происшествия прибыли пожарные, здание горело на всей площади. Кроме этого, существовала угроза распространения огня на ближайшие постройки.
Пожарные смогли локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров, но здание турбазы практически всё сгорело.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что возгорание произошло в экопарке «Сад Пионов» в Чемальском районе. Когда на место происшествия прибыли пожарные, здание горело на всей площади. Кроме этого, существовала угроза распространения огня на ближайшие постройки.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная