Туристический автобус сгорел в Петроградском районе Петербурга

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Утром 28 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. Очевидцы в первую очередь отметили, что это был не лазурный автобус городского транспорта, чья повышенная горючесть уже стала мемом, а туристический.
После того, как возгорание было ликвидировано, выяснилось, что салон автобуса полностью выгорел. Причины возникновения пожара в настоящее время выясняют специалисты.
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Александр Бойцов