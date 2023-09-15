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Туристка на Ибице развеяла прах брата в полном бассейне людей

15 сентября 2023, 19:20
Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

Девушка развеяла прах своего барата в бассейне на Ибице во время вечеринки, сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах, опубликованном в интернете, видно, что в бассейне полно народу. Церемонию прощания с братом девушка решила провести на вечеринке в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia.

Отмечается, что ролик, на котором тусовщица мило улыбается и развеивает прах на отдыхающих людей, в сеть она выложила сама. Комментаторы, осознавшие, что плавали в бассейне с человеческими останками, остались, мягко говоря, в полном шоке.

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#отдых
#бассейн
#происшествие
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В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок
15 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/conejota

В Свердловской области грузовик столкнулся с автобусом, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
ДТП произошло в городе Березовский. 

По информации ведомства, грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда. 

«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Представители ведомства проведут проверку по факту происшествия, чтобы установить правильность прохождения техосмотра грузовика, а также медосмотра водителя перед выходом на маршурт.

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#происшествия
#девочка
#екатеринбург
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В Москве на территории парка сельскохозяйственной академии горят теплицы
На территории Тимирязевского парка в Москве загорелось строение
15 сентября 2023, 18:59

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Москве на территории парка Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева горят теплицы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Инцидент произошел на Пасечной улице. Сообщается, что экстренные службы едут на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что около частного гаража загорелись покрышки на площади 8 квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.

Причины пожара неизвестны. Подробности уточняются.

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#происшествия
#пожар
#москва
#теплица
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Минобороны прокомментировало новые сообщения в СМИ по пропавшему Ми-8
Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана
15 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Минобороны РФ сообщили о том, что данные в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, являются ложью.
В ведомстве отметили, что в составе экипажа входили только российские военнослужащие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, предварительно, все погибли. Выясняются подробности произошедшего.

Также сообщалось о крушении вертолета МИ-8 на Алтае. Число погибших составило шесть человек. Пострадавшая при крушении вертолёта женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Мужчина, который также находился на борту Ми-8 находился в стабильном состоянии.

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Женщина снимала порно со своей четырёхлетней дочерью и продавала педофилам
15 сентября 2023, 18:16

Фото: iStock/evgenyatamanenko

32-летняя женщина-пекарь из Кировской области снимала порно с участием родной четырёхлетней дочери, а также продавала его иностранцам-педофилам на специализированных площадках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Евгения из посёлка Тужа организовала студию в своей квартире в 2018–2019 годах. По утрам женщина работала пекарем, а вечером снимала порнографию с участием дочери. Эти видео Евгения продавала на специализированных площадках иностранцам-педофилам. 

Отмечается, что на женщину возбуждено уголовное дело. Ей грозит десять лет тюремного заключения и лишение родительских прав.

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В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками

Учительницу из Тюменской области уволили за откровенные фото в соцсетях

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#чат
#педофилия
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В Реутове четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором
15 сентября 2023, 18:02

Фото: iStock/hallojulie

В городе Реутов Московской области четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад».

Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Мать с отцом смогли аккуратно достать руку ребенка из движущихся ступеней и вызвали скорую помощь.

Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать. В настоящий момент ее состояние стабильное. 

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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#полиция
#происшествие
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#ребёнок
#скорая помощь
#ампутация
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В Казани пьяный мужчина взорвал гранату перед детьми
15 сентября 2023, 17:48

Фото: istock / ovbelov

В Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.
Пьяный мужчина в военной форме начал беседовать с мальчиками, которые проходили мимо. Он показал ребятам, что у него есть настоящая граната, после чего предложил взорвать ее, но те оказались, несмотря на интерес. Информацию сообщают РИА Новости. 

Мужчину пыталась отговорить девушка, находившаяся рядом. Но мужчина все равно вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Прозвучал громкий взрыв, очевидцы испугались громкого шума. В ответ провокатор стал приносить извинения и объяснения, что граната якобы безопасная, так как она светошумовая. 

Нарушителя порядка задержала полиция, как сообщают РИА Новости, на мужчину завели дело о хулиганстве. 

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#полиция
#взрыв
#граната
#мужчина
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Двое детей в Ростовской области погибли в пожаре, еще трое пострадали
СК: Дело о гибели двух детей при пожаре в Ростовской области передали в суд
15 сентября 2023, 17:11

Фото: iStock/Kara Capaldo

В суд Ростовской области передали дело родителей, которые оставили детей в загоревшемся доме, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в феврале 2023 года в Белокалитвинском районе Ростовской области родители ушли по своим делам, заперев в частном доме с растопленной теплоемкой печью пятерых детей.

В результате, в доме разгорелся пожар. Двое детей – трех и пяти лет – погибли, еще трое пострадали. 

Против родителей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». 

Следствие передало дело в суд для рассмотрения по существу.

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Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве
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#следствие
#смерть
#дети
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Учительницу из Тюменской области уволили за откровенные фото в соцсетях
15 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/S_Chum

Учительницу из Тюменской области уволили за откровенные фото в соцсетях, однако, девушка ничуть не расстроилась, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент случился в СОШ №8 в городе Ишим в Тюменской области. 

Коллеги девушки пришли к директору с жалобой – молодая учительница публикует слишком откровенные фото в социальных сетях. Глава школы вызвал «развратницу» к себе в кабинет и поставил ультиматум – либо она удаляет все непристойные фото, в том числе, с кальяном, либо из учебного учреждения её уволят.

Девушка отреагировала на это спокойно и ничего удалять не стало. 

«Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это моё хобби, это моя душа, это моя мечта развиваться в этой сфере. Почему я должна их удалять?», - прокомментировала ситуацию бывшая учительница.

Она также отметила, что ​не сильно держится за работу, на которой ей платят 15 тысяч рублей.

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#увольнение
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Игоря Николаева перевели в реанимацию
15 сентября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, у него замечены следы перенесённого обширного инфаркта. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.
У Николаева нарушен ритм сердца, он постоянно меняется. Информацию сообщает Mash. 

Несколько месяцев назад артист также оказался в больничной койке из-за проблем с сердцем.  В январе музыканту провели операцию на сердце по установке двух стентов. После операции состояние певца нормализовалось, его быстро отправили домой.

Сейчас состояние Игоря Николаева оценивается как тяжелое, результаты ЭКГ неутешительные. Артист принимает седативные препараты и находится в сознании. К нему не пускают даже родственников.

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