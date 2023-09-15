Туристка на Ибице развеяла прах брата в полном бассейне людей

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic
Девушка развеяла прах своего барата в бассейне на Ибице во время вечеринки, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ролик, на котором тусовщица мило улыбается и развеивает прах на отдыхающих людей, в сеть она выложила сама. Комментаторы, осознавшие, что плавали в бассейне с человеческими останками, остались, мягко говоря, в полном шоке.
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