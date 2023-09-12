Турок вспорол горло семилетнему сыну россиянки

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Совместная жизнь турка и россиянки сопровождалась постоянными побоями и угрозами, в том числе, Топкая говорил, что убьет их общего сына.
Топкая забрал семилетнего мальчика, вспорол ему горло ножом, а затем нанес еще шесть ножевых ранений.
По словам россиянки, власти Турции могут оставить убийцу ребенка безнаказанным, поэтому сейчас она ждет поддержки с российской стороны.
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