Тушинский расчленитель, перед убийством, выпил со своей жертвой шесть бутылок водки

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Стали известны подробности шокирующей истории из Южного Тушино, где пенсионер расчленил женщину и разбросал ее останки по ванной комнате, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказал сам 61-летний Николай Ющенко, к нему в гости пришла 62-летняя подруга его покойной жены. На двоих оин выпили около четырех литров водки, после чего между приятелями произошла ссора. Ющенко пять раз ударил женщину стамеской, а когда понял, что она мертва, затащил ее в ванную комнату и расчленил.
После убийства преступник сбежал в Сергиев Посад, где его и задержали. Останки женщину пролежали в ванной три недели, пока их не нашла хозяйка второй комнаты в коммуналке Ющенко.
Пенсионера оставили в СИЗО до 11 декабря, он полностью признал свою вину.
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После убийства преступник сбежал в Сергиев Посад, где его и задержали. Останки женщину пролежали в ванной три недели, пока их не нашла хозяйка второй комнаты в коммуналке Ющенко.
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Евгения Парфентьева