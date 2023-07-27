Тверской суд Москвы арестовал женщину, заказавшую убийство мужа

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Тверской суд Москвы отправил под арест жительницу Подмосковья, которая заказала убийство мужа, чтобы не делить с ним имущество при разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, 51-летняя врач-терапевт Ашукинской городской больницы искала киллера для своего экс-мужа, врача-педиатра из Щёлковской больницы. Следователи «помогли» найти женщине исполнителя. Операция проходила под контролем сотрудников полиции. 25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали.
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