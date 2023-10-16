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Тяжело раненных в ДТП в Приморье туристов доставят санавиацией во Владивосток

16 октября 2023, 13:17
Фото: iStock/AntaresNS

Фото: iStock/AntaresNS

Девять туристов, пострадавших в результате аварии с автобусом в Приморье, доставят санитарной авиацией во Владивосток. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, съехал в кювет по вине водителя, который не справился с управлением. В салоне находилось порядка 50 российских туристов. Сам водитель является гражданином Китая, а автобус принадлежит китайскому перевозчику. В результате ДТП погибли двое человек, 29 получили ранения разной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время девять пострадавших с серьёзными повреждениями костей с помощью санавиации переправляются во Владивостокскую клиническую больницу №2.

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#происшествия
#дтп
#пострадавшие
#туристы
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В «Амуре» прокомментировали инцидент с хоккеистом Хохлачёвым, забравшимся на чужое авто
«Амур» оштрафует хоккеиста Хохлачёва, который забрался на чужой автомобиль
16 октября 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» оштрафует игрока Александра Хохлачёва, который забрался на чужой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Ранее, по сообщениям Telegram-канала 112, в ночь на 15 октября Хохлачёв, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на крышу автомобиля, припаркованного на одной из улиц Хабаровска. Предполагается, что в этот момент вместе с ним были защитник команды Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. «Амур» начал внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

Делом заинтересовались правоохранительные органы, которые обнаружили опубликованные в соцсетях видеоролики, на которых видно, как хоккеист забирается на автомобиль.

Уточняется, что сам владелец авто не обращался в полицию.

В пресс-службе «Амура» принесли извинения за неподобающее поведение спортсмена, сообщив о последующем наказании в виде штрафа. 

В клубе добавили, что в скором времени состоится ряд важных матчей, на которых Хохлачёв сможет показать свой профессионализм и вернуть доверие болельщиков. 

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#хоккей
#происшествие
#спортсмены
#автомобиль
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В Подольске посетительница напала на сотрудницу зоомагазина
16 октября 2023, 10:38

Фото: Istockphoto / artolympic

Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после нападения посетительницы на сотрудницу зоомагазина в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
«В дежурную часть полиции по городскому округу поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительным данным, между продавцом и посетительницей возникла ссора, которая переросла в потасовку», - уточнили ТАСС в главке.   
О том, пострадал ли кто-либо из участников конфликта, пока не сообщается. В МВД отметили, что по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дело. 

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#магазин
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#московская область
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Два российских туриста погибли в Приморье на границе с Китаем
В ДТП на границе с Китаем погибли два российских туриста
16 октября 2023, 09:51

Фото: istockphoto/AntaresNS

Страшная авария произошла в Хасанском районе Приморского края. Автобус с туристами, ехавший из Китая в Уссурийск внезапно съехал в кювет и перевернулся. Два пассажира погибли.
Как сообщили в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, всего в автобусе находилось 48 человек. Машина принадлежит китайскому транспортному предприятию, за рулем также находился гражданин КНР. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил, что по его информации в автобусе находились только российские туристы. Травмы получили 17 человек, из них состояние четверых врачи характеризуют как тяжелое.

Пациентов госпитализирует Хасанская центральная районная больница. На место ДТП прибыли спасатели и пожарные, наряд ДПС и скорая помощь. Туда же направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф.

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В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал российским военным
Baza: В Херсонской области обнаружили тело волонтера, помогавшего военным
16 октября 2023, 09:13

Фото: istock / gorodenkoff

В Херсонской области нашли мертвого волонтёра, помогавшего военным России. Тело 51-летнего жителя Крыма обнаружили с огнестрельными ранениями в посёлке Брилевка в Алешкинском районе. Информацию сообщает телеграм-канал Baza.
По данным экспертизы, мужчину убили тремя выстрелами в грудь из АК-74. Сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне погибший выпивал с тремя знакомыми, после чего между ними вспыхнул конфликт и один из мужчин выстрелил. 

Сейчас все трое задержаны, уточняются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину. Сообщается, что перед убийством, расчленитель вместе со своей жертвой выпил 6 бутылок водки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#погибший
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Заскучавший подросток пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок
В Красноярске суд дал три года условно подростку за угрозу поджечь отдел полиции
16 октября 2023, 08:59

Фото: istock / AlexRaths

В Красноярске суд вынес приговор 17-летнему подростку, который грозился поджечь отдел полиции. Парня приговорили к трем годам условно. Информацию сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
Кроме того, ему дополнительно назначили испытательный срок на 2 года. Юноша признан виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

По данным следствия, в июне 2023 года парень позвонил в дежурную часть и сообщил о намерении поджечь полицейское здание. Спустя время правоохранительным органам удалось становить личность звонившего и задержать его. 

Мотивом такого поступка стала скука, объяснил подросток. В результате против него было возбуждено уголовное дело.

Ранее жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
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#рф
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УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене
16 октября 2023, 06:17

Фото: РИА Новости

Жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.
«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения СВО», — цитирует агентство текст сообщения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Госизмена). В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Отмечается, что она полностью осознавала возможность использования переданной информации против безопасности России.

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#украина
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Пассажиры рейса из Владивостока после двух аварийных посадок прибыли в Читу
16 октября 2023, 06:01

Фото: iStock/NeoPhoto

Пассажиры авиарейса из Владивостока 16 октября после двух вынужденных посадок прибыли в пункт назначения, Читу. Об этом свидетельствует табло аэропорта, пишут «Известия».
Отмечается, что посадка воздушного рейса прошла успешно, пострадавших нет. Причины технической неисправности самолёта в настоящее время уточняются.

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#самолет
#аэропорт
#пассажиры
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BFMTV: На напавшего на школу во Франции мог повлиять сидящий в тюрьме радикал
16 октября 2023, 03:06

Фото: iStock/HJBC

На Мохаммеда Могушкова, совершившего нападение на школу во французском городе Аррас, мог оказать влияние отбывающий наказание в тюрьме Мулен-Изер заключенный радикал Максим С. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации канала, Максим С. рос без отца, а его мать покончила с собой, когда мальчику было 15 лет. В 17 лет он принял ислам, а с 2015 года был замечен в совершении уголовных преступлений. У Максима были найдены электронные носители с видеозаписями казней и пропагандистскими материалами.

Кроме того, будучи в заключении он склонял сокамерников к радикальному исламу, что подтверждается его переводами в различные тюрьмы на протяжении нескольких лет.

Отмечается, что задержанный за нападение на школу Мовсар Могушков также причастен к радикальным исламистам. В результате нападения на школу погиб один из сотрудников учебного учреждения.

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#нападение
#ислам
#франция
#школа
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В Белгороде похоронили семью журналиста Sputnik Акифи, погибшую от дрона ВСУ
16 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/dragana991

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что в Белгородской области прошли похороны семьи сотрудника агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, погибшей в результате удара дрона ВС Украины.
По словам главреда, в Белгороьде похоронили четырёхлетнюю дочь журналиста, а также его тёщу и тестя.

«Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», — отметила Симоньян.

Она добавила, что сам Хайбар Акифи в настоящее время находится в коме.

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