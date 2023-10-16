Тяжело раненных в ДТП в Приморье туристов доставят санавиацией во Владивосток

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Девять туристов, пострадавших в результате аварии с автобусом в Приморье, доставят санитарной авиацией во Владивосток. Об этом сообщили в правительстве региона.
В настоящее время девять пострадавших с серьёзными повреждениями костей с помощью санавиации переправляются во Владивостокскую клиническую больницу №2.
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Анастасия Чинкова