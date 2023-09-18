У 17-летней россиянки остановилось сердце на борту самолета

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17-летняя девушка умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Находившиеся на борту медики, пытались оказать несовершеннолетней первую помощь. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадки самолета в аэропорту Уральска в Казахстане. Спасти девушку не удалось. Прибывшие в аэропорт сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка. Причины, по которым девушка скончалась, устанавливаются.
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