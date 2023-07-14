У 92-летнего актёра Ивана Краско начались сильные галлюцинации

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Состояние Ивана Краско после госпитализации оценивается как тяжёлое, но он старается шутить.
Shot пишет, что ближайшие несколько дней 92-летний Иван Краско проведёт в реанимации. Завтра ему планируют привезти еду, так как больничная пища ему не понравилась.
Артиста госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
Отмечается, что кроме этого у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.
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Мария Фирсова