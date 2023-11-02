У акции Журавеля и у беспорядков в Махачкале оказался один координатор

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Свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана, рассказали в суде, что это дело и беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались одним и тем же телеграм-каналом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Свидетели по делу Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении священной книги мусульман в Волгограде, в суде указали на тот же канал, через который шло управление недавними беспорядками в Дагестане», – сообщает издание.По информации издания, в ходе судебного заседания были опрошены два свидетеля — имам городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналист волгоградского сетевого издания Ивана Богданова. Они рассказали, что эти беспорядки организовывались телеграм-каналом «Утро Дагестан».
Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.
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Алина Юрчак