У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4

Фото: iStock/vchal
По данным Геологической службы США у побережья Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В районе объявлена угроза цунами.
В прошедшую пятницу, 14 июля, сообщалось о землетрясении магнитудой 3,8 в Турции. Очаг располагался на глубине 12,44 км. А за день до этого турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к землетрясениям.
Читайте также:
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Анастасия Чинкова