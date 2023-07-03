У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Вечером 3 июля в Каспийском море у берегов Азербайджана, недалеко от столицы страны, города Баку (примерно в 140-150 километрах) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил азербайджанский портал Day․az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Последствия подземных толчков ощутили на себе жители многих районов страны, в том числе и в Баку, где горожане стали спешно покидать свои дома.
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