У берегов Филиппин спасли рыбака, который сутки дрифтовал в открытом море

Фото: iStock/Angela Chestnova
У берегов Филиппин спасли рыбака, лодка которого затонула после шторма, об этом пишет Newsflare.
По информации СМИ, жителя филиппинского города Агно, дрифтующего в открытом море, заметила команда гонконгского судна Deryoung Space 18 ноября. Мужчине бросили спасательный круг, благодаря чему он смог попасть на борт.
Оказавшись на твёрдой поверхности, мужчина рассказал, что рыбачил со своим приятелем, пока их лодку не накрыло штормом. Он чудом остался жив и целые сутки дрифтовал в открытом море, жуя пенопласт, чтобы утолить голод.
Как рассказали сами члены экипажа судна-спасителя. Они заметили утопающего по счастливой случайности. Во-первых, по этому маршруту они шли, свернув с курса из-за шторма. Во-вторых, рыбака заметили в выходной день, когда почти вся команда отдыхала на палубе. В рабочий день на палубе могло никого не оказаться.
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Оказавшись на твёрдой поверхности, мужчина рассказал, что рыбачил со своим приятелем, пока их лодку не накрыло штормом. Он чудом остался жив и целые сутки дрифтовал в открытом море, жуя пенопласт, чтобы утолить голод.
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Евгения Парфентьева