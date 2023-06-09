У берегов Камчатки произошли еще два землетрясения

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Первое землетрясение произошло на глубине 51 километра, с магнитудой 5,4, а эпицентр располагался в акватории Тихого океана, на расстоянии 117 километров юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение имело магнитуду 3,9 и произошло на глубине 48 километров, с эпицентром также в акватории Тихого океана, но на расстоянии 106 километров юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.
Ранее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Таким образом, за сутки в районе Тихого океана, примерно в 100 километрах от поселка Усть-Камчатск, произошли три сейсмических события.
Согласно данным МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались, и местные жители не обращались за помощью. Не было объявлено никакой угрозы цунами, и нет сообщений о жертвах или разрушениях.
Ранее на юге Кузбасса произошло землетрясение. Его интенсивность составила 4,3 балла по шкале MSK64.