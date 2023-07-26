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У берегов Нидерландов загорелось судно с автомобилями на борту, погиб человек

26 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Pavel Byrkin

На грузовом судне Fremantle Highway в Северном море у берегов Нидерландов возник крупный пожар. Один человек погиб, еще несколько пострадало. Об этом сообщает береговая охрана страны.
«Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи. В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд», - говорится в сообщении.

Добавляется, что экипаж сначала пытался потушить возгорание собственными силами, однако не смогли. Тогда экипаж был эвакуирован с помощью лодок и вертолетов. При этом уточняется, что один член экипажа погиб, еще несколько пострадали, они госпитализированы.


Судно Fremantle Highway перевозило порядка трех тысяч автомобилей из Германии в Египет. По предварительным данным, пожар начался в одном из электромобилей. Пожарные до сих пор продолжают тушить пожар, который может привести к потоплению судна.

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#пожар
#судно
#Нидерланды
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В Ростове в руках у мужчины взорвалась граната
В Ростове в многоэтажке на Вертолетном поле в руках мужчины взорвалась граната
26 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Ростове-на-Дону во дворе многоквартирного дома в руках у неизвестного мужчины взорвалась граната. Об этом сообщает телеграмм-канал Don Mash.
В результате инцидента, мужчина лишился пальцев рук.

По информации портала, громкий хлопок услышали жители многоквартирного дома и обратились в эксренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, провели эвакуацию граждан. Пострадавшего срочно направили в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение взрывчатого устройства. 

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#граната
#Ростов-на-Дону
#взрыв
#пострадавший
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Москва и область уходят под воду
Улицы Московского региона затоплены из-за сильного ливня
26 июля 2023, 15:30

Фото: iStock/Doctor_bass

Москва и область уходят под воду из-за накрывших столичный регион мощных ливней, видео с затоплением публикует у себя Telegram-канал SHOT.

На настоящий момент: в московском ТЦ «Филион» затопило парковку, в Селятино и Одинцово машины буквально плавают по дорогам, а из фитнес-клуба «Практика» на Комсомольской сотрудникам скоро придется откачивать воду ведрами.

При этом, синоптики обещают непрекращающийся ливень до самого вечера, вперемешку с градом и грозой.

Пасмурная погода в столице и области сохранится до конца недели.

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Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей

СК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкой

В Алексине медведь травмировал женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к вольеру
 
#Москва
#Московская область
#Ливни
#Затопления
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Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей
Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
26 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/Azovsky

В селе Нижний Ольшанец Белгородской области 37-летний мужчина решил не печалиться из-за курса рубля и напечатал поддельных денег на 25 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
В мае россиянин закупился необходимой техникой для изготовления фальшивых денег. Прямо в своей квартире он печатал пятитысячные купюры, на которые, с помощью специального оборудования, наносил защитную пленку и водяные знаки.  

В результате, предприимчивый мужчина напечатал 25 миллионов рублей и решил их сбыть. Однако, его быстро поймали, а все изготовленные деньги изъяли.  

На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление , хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

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#Белгородская область
#Фальшивые купюры
#Уголовное дело
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Пожилой мигрант изнасиловал школьницу из Подмосковья
СК: В Раменском задержали пожилого мигранта за надругательство над девятилетней девочкой
26 июля 2023, 14:19

Фото: iStock/juriskraulis

Правоохранительные органы задержали 60-летнего мигранта по подозрению в изнасиловании школьницы из подмосковного Раменского, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Жертвой извращенца стала девятилетняя девочка. После того, как о происшествии стало известно правоохранителям – они провели рейды по местам проживания мигрантов. Несколько нелегально проживающих на территории России лиц задержали, теперь их ждет депортация.  

Полиции удалось схватить и подозреваемого по делу об изнасиловании школьницы. На мужчину возбудили уголовное дело за «Совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет», и вскоре изберут для него меру пресечения.  

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#Раменское
#Педофил
#Мигрант
#Изнасилование
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На Кубани двухлетняя девочка умерла от удара током при выходе из бассейна
26 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Кубани двухлетнюю девочку ударило током при выходе из бассейна в гостинице, ребенок скончался. Об этом сообщает Следственный Комитет России.
ЧП произошло в станице Новомышастовская Красноармейского района.

«По данным следствия, в воскресенье в гостиничный комплекс в станице Новомышастовской приехала семья из Краснодара. Вечером девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от неизолированного провода», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка, девочка скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала 48-летняя предпринимательница. Она обвиняется, которая отвечала за предоставление услуг в данной гостинице. Следователями назначен полный комплекс судебных экспертиз. Кроме того, привлечены технические специалисты.

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#ток
#удар током
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В Тульской области медведь напал на женщину с ребенком
В Алексине медведь травмировал женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к вольеру
26 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/JNevitt

В городе Алексин Тульской области медведь поранил женщину и ребенка, которые слишком близко подошли к его вольеру на зооферме, Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 23 июля. 27-летняя женщина прогуливалась по зооферме со своим маленьким ребенком. Когда они подошли к вольеру с медведем, то животное просунуло лапу сквозь решетку и ударило ей зрителей.  

Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью, однако, к счастью, их жизням ничего не угрожает.  

Выяснилось, что у вольера, в котором содержится дикое животное, нет необходимых ограждений.  

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».

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#Алексин
#Медведь
#Зооферма
#СК РФ
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Приговор Илье Сачкову обжалуют
Адвокат Сачкова Афанасьев собирается обжаловать приговор
26 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Kanizphoto

Защита будет обжаловать приговор, который Мосгорсуд вынес основателю Group-IB Илье Сачкову, заявил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
«Мы будем обжаловать», - прокомментировать ситуацию адвокат.  

Напомним, Сачкова признали виновным по статье «Госизмена». По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России.

Отметим, что все материалы по делу Сачкова содержатся в строжайшем секрете, поскольку в них содержатся ​данные разведывательных служб.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Сачков
#Госизмена
#Афанасьев
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Илье Сачкову вынесли окончательный приговор
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы
26 июля 2023, 13:27

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы, сообщает «ТАСС».
Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.  

Предпринимателя заключили под стражу в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году Сачков передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. Позже эти сведения оказались в руках американского ФБР.  Отмечается, что свою вину осужденный так и не признал.  

Прокурор просил назначить Сачкову наказание в 18 лет лишения свободы, однако, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.  

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#Сачков
#Госизмена
#Мосгорсуд
#Колония
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В Подмосковье профессиональный пловец оказался в реанимацию после тренировки в бассейне
26 июля 2023, 13:23

Фото: istockphoto/Евгений Харитонов

Одиннадцатиклассник выполнял упражнение по задержке дыхания и потерял сознание в бассейне.
Shot пишет, что 17-летний школьник пришёл на тренировку в бассейн фитнес-центра «Цитрус» в Люберцах. Когда спортсмены учились задерживать дыхание, школьник потерял сознание и начал тонуть.
 
Спортсмена увели на скорой в больницу с диагнозом «состояние после утопления». Он до сих пор не пришёл в сознание.
 
Пострадавший одиннадцатиклассник профессионально занимался спортом. У него есть разряд по плаванию.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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#Люберцы
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