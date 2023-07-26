У берегов Нидерландов загорелось судно с автомобилями на борту, погиб человек

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На грузовом судне Fremantle Highway в Северном море у берегов Нидерландов возник крупный пожар. Один человек погиб, еще несколько пострадало. Об этом сообщает береговая охрана страны.
«Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи. В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд», - говорится в сообщении.
Добавляется, что экипаж сначала пытался потушить возгорание собственными силами, однако не смогли. Тогда экипаж был эвакуирован с помощью лодок и вертолетов. При этом уточняется, что один член экипажа погиб, еще несколько пострадали, они госпитализированы.
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Элина Позднякова