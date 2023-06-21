У берегов Сочи заметили огромный смерч

Фото: istockphoto.com / Imanol Zuaznabar
Гигантский смерч пронёсся у берегов Сочи
Смерч высотой в сотни метров заметили возле берега в Сочи, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 21 июня. В сети появились кадры, на которых видно, как возле берега в Сочи мощный вихрь медленно двигался к суше.
Отмечается, что в Краснодарском крае часто в это время бывают подобные явления, как правило вихри разрушаются на подходе к берегу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 21 июня. В сети появились кадры, на которых видно, как возле берега в Сочи мощный вихрь медленно двигался к суше.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная