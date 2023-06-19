У берегов ЮАР произошло сильное землетрясение

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EMSC: У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Южно-Африканской Республики (ЮАР) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что сейсмическая активность была замечена в 21:59 (00:59 по мск) в 1973 километрах к юго-востоку от столицы Кейптауна, население которой составляет около 3,5 млн. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.
В настоящее время информация о жертвах и разрушениях отсутствует.
Ранее «Радио 1» сообщало, что землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что сейсмическая активность была замечена в 21:59 (00:59 по мск) в 1973 километрах к юго-востоку от столицы Кейптауна, население которой составляет около 3,5 млн. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.
Ранее «Радио 1» сообщало, что землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян