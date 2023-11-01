У детского сада в городе Орск нашли фрагменты тела женщины

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Рядом с детским садом города Орск обнаружили фрагменты женского тела, об этом сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области.
Фрагменты тела обнаружили 1 ноября на улице Шалина.
В результате следственных действий было установлено, что останки принадлежат 38-летней местной жительнице.
Подозреваемым стал 41-летний сожитель убитой. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.
Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливается.
Ранее в Рязани вынесли приговор мужчине, который убил свою супругу. Резонансное дело гремело на всю страну еще два года назад. Тело женщины не могли обнаружить на протяжении полугода, а затем долго не могли установить причастных к преступлению. В результате, супруг убитой признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы.
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В результате следственных действий было установлено, что останки принадлежат 38-летней местной жительнице.
Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливается.
Ранее в Рязани вынесли приговор мужчине, который убил свою супругу. Резонансное дело гремело на всю страну еще два года назад. Тело женщины не могли обнаружить на протяжении полугода, а затем долго не могли установить причастных к преступлению. В результате, супруг убитой признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева