У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги

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У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Напомним, сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Толпа протестовала из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.
Предварительно, у неё сломаны обе ноги.
С гонщицей, которая травмировала женщину, сейчас работает полиция.
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«По предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические исследования. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - прокомментировали ситуацию в Минздраве.
С гонщицей, которая травмировала женщину, сейчас работает полиция.
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Евгения Парфентьева