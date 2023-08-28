У двухлетней девочки остановилось сердце прямо на борту самолета

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На борту самолета индийской авиакомпании Vistara у двухлетнего ребенка остановилось сердце, сообщает News 18.
По информации СМИ, борт следовал из Бангалора в Дели.
Когда у двухлетней девочки остановилось сердце, самолет экстренно перенаправили в индийский город Нагпур. Маленькая пассажирка резко перестала дышать, у нее пропал пульс и похолодели конечности.
К счастью, тем же рейсом летела команда из пяти врачей Всеиндийского института медицинских наук. Они оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь и реанимировали ее в течении 45 минут.
Когда самолет приземлился в Нагпуре, ребенка передали местным врачам в стабильном состоянии.
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Когда у двухлетней девочки остановилось сердце, самолет экстренно перенаправили в индийский город Нагпур. Маленькая пассажирка резко перестала дышать, у нее пропал пульс и похолодели конечности.
Когда самолет приземлился в Нагпуре, ребенка передали местным врачам в стабильном состоянии.
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Евгения Парфентьева