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У горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля

03 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В горящем в Воскресенске цехе по производству кислородных аккумуляторов обрушилась кровля. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Из сообщения следует, что во время пожара в цеху по производству аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово. К тушению привлекли пожарный поезд, также пожар тушат 86 человек и 24 единиц техники. По последним данным, площадь возгорания увеличилась и сейчас составляет 400 метров. ​Предварительно, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.

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#поезд
#мчс
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В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека
03 августа 2023, 16:10

Фото: Фотобанк МО

Три человека пострадали в результате крупного ДТП в городском округе Ступино. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«Бензовоз упал с моста на трассе М4 «Дон», после чего в него врезался грузовик. В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребёнок», – уточнили в подмосковном главке. 
 Возникший из-за аварии пожар удалось локализовать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.  
 
Как ранее сообщало «Радио 1», оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали. 

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#ступино
#дтп
#авария
#автомобили
#госавтоинспекция
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе
О причине возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в Ачкасово рассказал глава местного муниципалитета
03 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в подмосковном селе Ачкасово, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ, заявил глава муниципалитета Алексей Малкин.
Напомним, в сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово. За взрывом последовал крупный пожар.

Позже, из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек. По нынешней информации, никто из находившихся на складе в момент возгорания не ​пострадал.

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Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#пожар
#пожарная безопасность
#подмосковье
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В Крыму задержали украинского агента
Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок
03 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Сегодня утром силовики задержали в Симферополе украинского агента, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, полицейские заметили 35-летнего местного жителя в момент, когда он расклеивал по городу листовки с проукраинскими лозунгами. Силовики проследили за ним до самого дома, где и взяли злоумышленника. Выяснилось, что расклейка листовок была заданием от украинских кураторов.  

При обыске дома у задержанного обнаружили тротиловые шашки. Вражеский агент попытался возразить, что просто нашел их на улице.

Крымчанина доставили в отделение полиции, где его проверяют на причастность к диверсиям на полуострове.  

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На Алтае мужчину унесло течением, когда он решил переплыть реку Катунь на спор

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#крым
#украина
#полиция
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Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Курский областной суд вынес приговор россиянину за подготовку к госизмене
03 августа 2023, 15:40

Фото: iStock/Michał Chodyra

Курский областной суд приговорил 19-летнего жителя Новосибирска к шести годам заключения за подготовку к госизмене, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Курской судебной системы.
«Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год», - прокомментировали ситуацию представители Курской судебной системы.

Бердюгина осудили по уголовным статьям «Приготовление к государственной измене» и «Покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения».

При этом, что именно сделал Бердюгин и как был арестован – не уточняется. Заседание суда произошло 26 июля в закрытом режиме.

Приговор Бердюгину может быть обжалован, заключили в размещенном в сети сообщении.

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#суд
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Россиянин утонул на Алтае из-за спора
На Алтае мужчину унесло течением, когда он решил переплыть реку Катунь на спор
03 августа 2023, 15:09

Фото: iStock/Matt Anderson

В Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор, сообщили в МЧС по региону.
«По системе 112 поступило сообщение, что недалеко от села Иня Онгудайского района в реке Катунь во время купания при очевидных обстоятельствах пропал без вести (предположительно утонул) житель Чойского района Республики Алтай 1974 года рождения», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.

Спасатели обследовали 15 километров вдоль реки ​Катунь, однако пока что никаких результатов поиски не дали.

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#алтай
#река
#спасатели
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На трассе в Ступино «разгорелось» ДТП с газелью и тягачом
На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась
03 августа 2023, 15:06

Фото: iStock/Anton Novikov

В подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом, кадры аварии публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, тягач, передвигавшийся по мосту, сорвался вниз и упал на М-4. В этот момент в него влетела проезжавшая по трассе газель, произошел взрыв. Прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул.  

Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.  

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#дтп
#подмосковье
#ступино
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Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье
МЧС: Из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье эвакуировали семь человек
03 августа 2023, 14:39

Фото: iStock/Prathaan

Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек, сообщили в ГУ МЧС.
Ранее в сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово.

За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.

Сейчас экстренные службы пытаются потушить возгорание, площадь которого достигла 300 квадратных метров.

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#подмосковье
#взрыв
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Появились кадры с места мощного взрыва в деревне Ачкасово
В деревне Ачкасово поднялся столб дыма после взрыва около АЗС
03 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

В сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
За взрывом последовал крупный пожар. Можно увидеть, как над селом взвился густой столб дыма. 

По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.

На место происшествия выехали экстренные службы.
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#подмосковье
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В подмосковном Ачкасово прогремел взрыв
Возле АЗС в подмосковном селе Ачкасово прогремел взрыв
03 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщили о мощном взрыве, который прогремел неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над населенным пунктом поднимается огромный, густой столб дыма.  

Причины взрыва уточняются.

Вчера жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона. Украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района. По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов.

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