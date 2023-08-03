У горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля

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В горящем в Воскресенске цехе по производству кислородных аккумуляторов обрушилась кровля. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Ранее стало известно, что из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.
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Элина Позднякова