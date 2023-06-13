У инспектора ФСИН в Перми нашли 7 кг наркотиков

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В Перми у инспектора ФСИН в машине нашли 7 кг наркотиков, которые он готовил к продаже
В Перми у инспектора ФСИН в машине нашли 7 кг наркотиков, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент произошёл на 484-м км трассы М7 «Волга». Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Haval, чтобы проверить документы водителя. Обратив внимание на то, что он сильно нервничает, правоохранители решили досмотреть машину. В багажнике у мужчины обнаружили 24 полимерных пакета общей массой 7 кг с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что это были наркотические вещества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что инцидент произошёл на 484-м км трассы М7 «Волга». Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Haval, чтобы проверить документы водителя. Обратив внимание на то, что он сильно нервничает, правоохранители решили досмотреть машину. В багажнике у мужчины обнаружили 24 полимерных пакета общей массой 7 кг с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что это были наркотические вещества.
«В трёх из них было три килограмма мефедрона», — говорится в сообщении.Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, правонарушителем оказался 38-летний младший инспектор ФСИН по Свердловской области. По предварительным данным, он с сообщниками готовил наркотики к продаже.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная