У крымского мыса Тарханкут обстреляли кемпинг со спящими людьми

Фото: iStock/Vitalii Puzankov
Неизвестные устроили стрельбы у крымского мыса Тарханкут, сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестные на лодках обстреляли кемпинг со спящими людьми. Предположительно, обстрел вела украинская ДРГ.
Власти ввели план «Крепость».
Первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге «Оленевка Village». Перепуганные люди вышли из своих домиков и увидели две резиновые лодки, в которых находились 10 неизвестных. После непродолжительной стрельбы они скрылись.
Отмечается, что от точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров.
По предварительной версии, это была украинская акция в честь Дня независимости.
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Власти ввели план «Крепость».
Отмечается, что от точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров.
По предварительной версии, это была украинская акция в честь Дня независимости.
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Евгения Парфентьева