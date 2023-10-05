У крымского побережья выловили тело украинского диверсанта

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В пяти километрах от высадки украинского десанта, у крымского мыса Тарханкут, выловили тело одного из диверсантов, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», - прокомментировал ситуацию Аксенов.
Напомним, 4 октября группа украинских диверсантов под руководством ГУР Украины пытались десантироваться возле мыса Тарханкут. Однако, их действия были успешно пресечены самолетами ВКС РФ.
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Евгения Парфентьева