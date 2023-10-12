У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ

Фото: iStock/Петр Ткаченко
Труп мужчины в гидрокостюме выловили из моря на берегу Крыма, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, труп нашли в море у себя Межводное 12 октября около 16:00.
Предположительно, погибший - один из участников украинской ДРГ, которая попытался высадить у берегов Крыма 4 октября. При осмотре тела в районе переносицы было обнаружено пулевое ранение. Вероятно, он погиб при перестрелке.
Первый труп всплыл на следующий день после неудачной высадки, 5 октября. Его обнаружили в районе бухты балки Ожиная в Черноморском районе. Он также был одет в гидрокостюм, при себе у погибшего имелись два автоматных магазина калибра 5,45 мм, GPS-навигатор и радио.
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Предположительно, погибший - один из участников украинской ДРГ, которая попытался высадить у берегов Крыма 4 октября. При осмотре тела в районе переносицы было обнаружено пулевое ранение. Вероятно, он погиб при перестрелке.
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Евгения Парфентьева