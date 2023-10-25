У Курильских остовов произошло землетрясение

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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
«177 км от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 км, глубина 79.3 км, магнитуда 4.8», — говорится в публикации.
Отмечается, что землетрясение произошло в 01:02 25 октября.
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