У квартиры военкора «Известий» неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньей

Фото: istock / Abhisekha Sumarjaya
Военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Рисунок был замечен 18 октября, при этом сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
Как сообщает издание, ранее военкору поступали угрозы и оскорбления с разных украинских номеров. Неизвестные также присылали журналисту его личную информацию и членов его семьи.
Художество заметил электрик, занимающийся ремонтом в подъезде. Он рассказал, что на этаж к Трушнину поднялись молодые люди 17–18 лет. В руках один из них держал трафарет и баллончик.
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Художество заметил электрик, занимающийся ремонтом в подъезде. Он рассказал, что на этаж к Трушнину поднялись молодые люди 17–18 лет. В руках один из них держал трафарет и баллончик.
«Зашли, что-то написали и ушли», – вспоминает очевидец.Дочь военкора предположила, что злоумышленники, скорее всего, делают это из-за работы Трушнина. Журналист с 2014 года освещает события в Донбассе, а сейчас находится в Израиле. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и принимает меры к задержанию преступника.
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Алина Юрчак