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У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область, сообщает Telegram-канал Aviaincedent.
Легкомоторный самолет американского производства Piper Aztec следовал по маршруту Пермь-деревня Поповка Свердловской области.
Однако, во время полета на борту распахнулась дверь. Причины произошедшего в СМИ не уточняются. Сигнал бедствия самолет подавать не стал и благополучно приземлился на месте назначения.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт Airbus А320. Причиной экстренной посадки стала проблема в одном из двигателей воздушного судна. В аэропорт направлены экстренные службы.
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Однако, во время полета на борту распахнулась дверь. Причины произошедшего в СМИ не уточняются. Сигнал бедствия самолет подавать не стал и благополучно приземлился на месте назначения.
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Евгения Парфентьева