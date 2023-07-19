У Мавзолея Ленина выстроилась длинная очередь после попытки его поджога

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После попытки поджога Мавзолея Ленина к нему выстроилась очередь из посетителей. Об этом сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что у Мавзолея стоит сотрудник Росгвардии, за которым выстроилась длинная очередь из желающих увидеть вождя.
Вечером 17 июня 37-летний уроженец Читы Константин Старчуков забросил бутылку с зажигательной смесью за ограждение Мавзолея, после чего произошло возгорание.
Также он пытался противодействовать полицейским. В итоге нарушителя порядка арестовали и обвинили по статье Уголовного кодекса РФ за совершение хулиганства.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Казани задержан сторонник террористической организации, который планировал поджечь с помощью керосина полигон Казанского высшего танкового командного училища.
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Вечером 17 июня 37-летний уроженец Читы Константин Старчуков забросил бутылку с зажигательной смесью за ограждение Мавзолея, после чего произошло возгорание.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Казани задержан сторонник террористической организации, который планировал поджечь с помощью керосина полигон Казанского высшего танкового командного училища.
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Анастасия Чинкова