У наместника Киево-Печерской лавры произошел сердечный приступ

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У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла произошел сердечный приступ. Об этом сообщил правозащитник УПЦ Никита Чекман в своем телеграмм-канале.
Накануне, Павел был доставлен в одну из киевских больниц, где ему провели операцию в отделении кардиологии.
13 августа сообщалось о решении суда, согласно которому, срок действия ограничений митрополиту Павлу был продлен. Ему запрещено контактировать со свидетелями и потерпевшими по делу и избавляться от электронного браслета, посредством которого, контролируется его местонахождение.
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Анастасия Крестьянова