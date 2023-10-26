У одного из пострадавших в ДТП в Лефортовском тоннеле сломана челюсть

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у одного из пострадавших сломана челюсть, однако, от госпитализации он самостоятельно отказался.
В настоящий момент известно о восьми автомобилях-участниках аварии: «КАМАЗ», Hyundai, две Toyota Camry, Audi, Opel, Škoda и Lada Vesta.
Напомним, по предварительной версии, авария произошла в результате наезда уборочной техники на легковые автомобили, которые стояли в пробке.
Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
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В настоящий момент известно о восьми автомобилях-участниках аварии: «КАМАЗ», Hyundai, две Toyota Camry, Audi, Opel, Škoda и Lada Vesta.
Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
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Евгения Парфентьева