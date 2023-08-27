У побережья Австралии потерпел крушение американский военный вертолет

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У австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США.
SkyNews сообщает, что ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
Всех членов экипажа объявили пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в Бурятии пропала группа из пяти человек. Пятеро туристов, которые отправились на сплав по реке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии на двух катамаранах, объявлены пропавшими. По информации регионального управления МЧС, спасательная команда уже направлена на поиски.
Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда были переброшены на вертолете Ми-8 в район Перевал в Северо-Байкальском районе, где начали поисковые действия.
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Всех членов экипажа объявили пропавшими без вести.
Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда были переброшены на вертолете Ми-8 в район Перевал в Северо-Байкальском районе, где начали поисковые действия.
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Мария Фирсова