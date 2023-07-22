У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью

Фото: iStock/Nautilus Creative
На побережье Флориды рыбаки заметили странное поведение акул, которое, как выяснилось позже, связано с употреблением ими кокаина. Об этом пишет The New York Post.
Морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара осмотрели территорию для выяснения причины. Специалисты заключили, что виной странному поведения акул стали контрабандисты, которые выбрасывают за борт пакеты с кокаином, видя неподалеку пограничников.
Читайте также:
В Берлине потратили €100 тысяч на поиски львицы
В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега
В Египте пойман детёныш акулы
Диана Аванесян