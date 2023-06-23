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У побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8
Метеорологи сообщили о том, что у северного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает РИА Новости. Как стало известно, угроза цунами отсутствует.
Согласно информации от Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зарегистрированы в 2:39 по местному времени (20:39 по мск).
Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 330 километров под водой к востоку от мыса Соя. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее «Радио 1» сообщало о землетрясении в турецкой провинции.
Согласно информации от Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зарегистрированы в 2:39 по местному времени (20:39 по мск).
Ранее «Радио 1» сообщало о землетрясении в турецкой провинции.
Екатерина Коршунова