У подростка в Крыму остановилось сердце после выпитого энергетика

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Школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток.
14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом. Подросток находился под наблюдением врачей около недели. Ввиду ухудшения показателей анализов, медики приняли решение о транспортировке несовершеннолетнего в Симферополь. Однако, перед отправкой в специализированную больницу, у мальчика остановилось сердце.
Медики выясняют причины смерти подростка.
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14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом. Подросток находился под наблюдением врачей около недели. Ввиду ухудшения показателей анализов, медики приняли решение о транспортировке несовершеннолетнего в Симферополь. Однако, перед отправкой в специализированную больницу, у мальчика остановилось сердце.
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Анастасия Крестьянова