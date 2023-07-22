У посольства Ирака в Дании прошла акция с сожжением Корана

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Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг Ирака. Трансляция с происходящим велась в социальных сетях.
Напомним, ранее в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от 1500 до 2000 человек. Шведская Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации. Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.
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Екатерина Коршунова