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У посольства Ирака в Дании прошла акция с сожжением Корана

22 июля 2023, 11:30

Фото: iStock/Quokka Family

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг Ирака. Трансляция с происходящим велась в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, что сначала один из экстремистов поджег Коран, затем его сторонник истоптал флаг Ирака. Отмечается, что в этой акции, проводившейся напротив здания иракского посольства, принимали участие не более 5 человек.

Напомним, ранее в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от 1500 до 2000 человек. Шведская Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации. Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.


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#Коран
#Копенгаген
#мусульмане
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ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*
22 июля 2023, 11:34

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ совместно с МВД по Москве пресекла преступную деятельность запрещенной в РФ «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей ведомства.

Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.

В результате проведения розыскных мероприятий, силовики обнаружили у членов преступной группировки средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

*организация запрещена в России

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#ФСБ
#МВД
#Москва
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В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды
22 июля 2023, 11:19

Фото:istockphoto/Tomwang112

46-летний курьер скончался в греческом городе Халкида.
Афинское агентство новостей AMHA пишет, что это первый летальный случай, который вызвала аномальная жара.
 
Мужчина работал в таверне-гриле без трудового договора. Он доставлял еду в полуденные часы. При этом правительство ограничило работы доставок еды с 12:00 до 17:00.
 
Сообщается, что мужчина вернулся домой после работы и почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
 
Точную причину смерти установят после вскрытия. Полиция подозревает владельца таверны в непреднамеренном убийстве. Мужчину арестовали, но потом по распоряжению прокурора отпустили.
 
В Греции установилась сильная жара из-за антициклона, прибывшего в Южную Европу из пустыни Сахары.

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#жара
#Греция
#курьер
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Журналиста «Известий» избили в караоке в Москве
В московском караоке журналисту «Известий» Кириллу Полякову нанесли несколько ударов по голове
22 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Москве в караоке избили журналиста «Известий» Кирилла Полякова. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что потасовка между охранником караоке и Поляковым началась из-за потерянного номерка. 37-летний журналист отдыхал в караоке «Москва 24» со своей супругой. На выходе из заведения журналист сказал, что потерял номерок от гардероба. Его попросили выплатить штраф, однако Поляков в грубой форме отказался это делать. 

По информации очевидцев, во время ссоры журналист «Известий» начал материться на охранника, после чего тот ударил Полякова несколько раз по голове. 

Сообщается, что сам Поляков рассказал врачам и полицейским, что его били ногами по голове, но данная информация не подтвердилась.

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#драка
#караоке
#Москва
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Тринадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии
22 июля 2023, 10:23

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что ДТП произошло около 8 часов утра в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту «Ростов — Махачкала», в салоне находились 20 пассажиров.

Все пострадавшие госпитализированы, в том числе и ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Новость дополняется.


Напомним, ранее в Серпухове мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.

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#Кабардино-Балкария
#ДТП
#автобус
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В Серпухове в результате ДТП между внедорожником и мотоциклом начался пожар
22 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что к приезду пожарных внедорожник полностью сгорел. Его водитель не пострадал. Мотоциклист в результате столкновения потерял сознание и получил легкие травмы. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.

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#ДТП
#Серпухов
#мотоциклист
#внедорожник
#пожар
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Украинец, уехавший от мобилизации, пропал в Канаде
22 июля 2023, 09:28

Фото:istockphoto/Tina Simonsen

Украинец переехал в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, и пропал без вести после купания в реке.
CBC News сообщает, что в последний раз 20-летнего гражданина Украины видели в районе юго-востока от канадского города Квебек. В полицию обратились родственники пропавшего. Выяснилось, что украинец отправился искупаться в реке.
 
Полицейские и пожарные обыскали всю прибрежную местность. Также к поискам подключились водолазы и вертолёт. Но украинца так и не нашли.
 
Поиски были приостановлены в четверг, 20 июля, из-за сильного течения.

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#Канада
#украинец
#мобилизация
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В Екатеринбурге полицейские открыли стрельбу по нарушителю
22 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/Fedorovekb

Стрельба произошла в Пионерском районе Екатеринбурга.
По данным Mash, водитель Porsche Cayenne протаранил парковочные авто на улице Блюхера, а потом пытался оторваться от сотрудников ГИБДД.
 
Правоохранители выстрелили 15 раз по иномарке и задержали злоумышленника. В данный момент он в отделении даёт показания.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка. Погибшим оказался 87-лений мужчина. 

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#Екатеринбург
#стрельба
#полиция
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Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа
Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержали за подделку банковского документа
22 июля 2023, 05:47

Фото: iStock/ffikretow

Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержали после того, как суд отклонил ее апелляцию по вопросу подделки документов в ходе покупке земельного участка. Об этом ​пишет РИА Новости.
В декабре 2021 году суд приговорил 76-летнюю Чхве Ын Сун к одному году тюремного заключения, однако женщину так и не арестовали. Она была задержана только после решения апелляционного суда оставить приговор в силе.

Тещу южнокорейского президента признали виновной в изготовлении поддельных банковских справок, за счет которых ей удалось внести на счет около $27 млн. В виду тяжести преступления, приговор был оставлен в силе, во время его оглашения Чхве Ын Сун лишилась сознания.

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#Южная Корея
#президент
#теща
#арест
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В украинском городе Кропивницком прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили, что в Кропивницком прогремели взрывы
22 июля 2023, 03:45

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В городе Кропивницкий (Кировоград) звучат взрывы. Об этом сообщает «Суспильне».
«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — пишет украинское издание.

Отмечается, что в регионе также звучит воздушная тревога.

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#Украина
#взрывы
#воздушная тревога
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