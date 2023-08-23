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У ранее судимого жителя Королёва нашли целый арсенал оружия и патронов

23 августа 2023, 11:40

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В гараже и багажнике автомобиля ранее судимого жителя Королёва обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, ружья и гранаты. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее судимого за кражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, задержали сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ.

При обыске в гаражном боксе и багажнике его машины полицейские обнаружили и изъяли 10 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, помповым ружьём, обрезами винтовки, а также более 6 тыс патронов и восемь гранат.


Подмосковные эксперты пришли к выводу, что часть патронов изготовлена промышленным способом. Проводится экспертиза остальных предметов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Подозреваемый арестован.

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#мвд московской области
#татьяна петрова
#оружие
#криминал
#московская область
#подмосковье
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В Воронежской области нашли трупы мужчины и его 19-летнего сына
23 августа 2023, 12:13

Фото: iStock/Aroma photography

Тела двух мужчин обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок.
Тела были обнаружены 22 августа. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.

РЕН ТВ пишет, что, по предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
 
Трупы отправлены на экспертизу. Что погибшие делали в канализационном отсеке, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.

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#труп
#канализация
#чп
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В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов
23 августа 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Maria Levkina

Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский».
Baza пишет, что внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
 
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В ​деле теперь будут разбираться правоохранители. 

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#подмосковье
#мигрант
#спорт
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В Санкт-Петербурге умер мальчик с инвалидностью, которого нашли в озере без сознания
23 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.
РЕН ТВ пишет, что 43-летняя женщина вместе с сожителем и сыном отправилась к Солдатскому озеру. Потом мать отлучилась и оставила мальчика с ДЦП под присмотром «отчима». Мужчина уснул, а мальчик направился к берегу. Когда отчим проснулся, ребёнок уже лежал без сознания в воде вниз лицом.
 
Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. На следующий день он скончался в больнице. Медикам не удалось его спасти. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери мальчика предъявили обвинение.

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#санкт-петербург
#дети
#чп
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В Нью-Джерси тысячи жителей остались без света из-за рыбы
23 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В одном из поселений Мидлсекса в американском штате Нью-Джерси люди на несколько часов остались без электроэнергии.
Theguardian.com сообщает, что сотрудники коммунальной компании выяснили, почему пропало электричество. Оказалось, что причиной отключения света стала рыба, которая упала на транспондер линии электропередач.
 
На рыбе остались следу когтей. Возможно, её поймала хищная птица скопа, но уронила, когда пролетала над транспондером.

Ранее в Дагестане отключили электричество из-за нехватки денег. Перебои с подачей электричества в Дагестане возникли из-за недостаточного финансирования. Более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы. Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.

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#электричество
#свет
#сша
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В Тульской области задержан мужчина, который убил жену в центре Москвы
23 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/Thomasaf

Убийство произошло 11 августа в квартире на улице Лесной.
СК РФ сообщает, что между супругами произошёл конфликт. Мужчина в присутствии несовершеннолетней дочери изрезал женщину ножом. После этого сбежал, а его жена на следующий день скончалась в больнице.

Поймать преступника удалось только сейчас. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину.

Ранее на Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад. 

25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.

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#москва
#убийство
#супруги
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В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку
23 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/juriskraulis

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что в 2022 году мать и дочь из Черкесска гостили у родственников в Хабезе. Женщина уходила работать, а девочка отправлялась играть к соседу в карты. Мужчина работал завхозом в детском саду.

По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и изнасиловал.

Сообщается, что злоумышленник женат и до этого момента в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

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#детский сад
#дети
#изнасилование
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Волгоградский суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом
Суд в Волгограде признал действия нацистов пол Сталинградом геноцидом советского народа
23 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/NaumB

Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, сообщает «РИА Новости».
С 1 августа 2023 года в Волгоградском суде слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом действия нацистов под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. 

В результате, суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области.

«Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях», - прокомментировала ситуацию глава организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова.

Напомним, в ходе блокады Сталинграда погибли 350 тысяч человек.

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#великая отечественная война
#суд
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В Химках из-за атаки дрона повреждены частный дом, магазин и ангар
23 августа 2023, 10:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате атаки беспилотника в Химках повреждены частный дом, магазин и ангар со стройматериалами. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Самое главное – пострадавших нет. Повреждён угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили ещё несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами», – написал Волошин в своём Telegram-канале.
По его словам, он прибыл на место происшествия и держит ситуацию на контроле. Продолжают работу экстренные службы и Следственный комитет. Сотрудники администрации в ближайшее время завершат обход домов частного сектора, вблизи которых упал дрон.
 
Между тем после падения сбитого беспилотника в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление на трёх этажах на площади 100 кв м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о трёх беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу. 
 
Позже эту информацию подтвердили в Минобороны. Там уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над Можайском и Химками. Третий был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». Никто не пострадал. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. 

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#беспилотник
#бпла
#химки
#чп
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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На Урале раскрыли жуткое убийство двух девушек, которое произошло 11 лет назад
На Урале раскрыли убийство двух подруг, которое произошло в 2012 году
23 августа 2023, 10:24

Фото: iStock/aradaphotography

На Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад, сообщает E1.RU.
25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. 

В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.

Однако, в 2023 году, правоохранителям удалось установить причастность к преступлению двух братьев из села под Красноуфимском. 

Старшего брата задержали и отправили на детектор лжи - он сознался в содеянном.

Выяснилось, что в мае 2012 года братья встретили на трассе двух девушек и предложили их подвезти. В автомобиле с мужчинами находилась знакомая убитых, поэтому, девушки согласились поехать.

Братья отвезли девушек в частный дом, где они вместе стали распивать алкоголь. У новых знакомых завязалась ссора, в результате которой мужчины избили подруг, а затем изнасиловали. Третья девушка все это время спала в соседней комнате. На утро девушки заявили, что напишут заявление в полицию, тогда братья решили убить их и закопать в лесном массиве. Помочь избавиться от улик ​мужчинам помог их отчим, которого пару лет спустя сбила машина. ​Третья девушка, присутствовавшая при убийстве, также погибла.

Сейчас на обоих задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

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#убийство
#следствие
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