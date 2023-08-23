У ранее судимого жителя Королёва нашли целый арсенал оружия и патронов

Фото: ГУ МВД РФ по МО
В гараже и багажнике автомобиля ранее судимого жителя Королёва обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, ружья и гранаты. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее судимого за кражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, задержали сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ.
При обыске в гаражном боксе и багажнике его машины полицейские обнаружили и изъяли 10 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, помповым ружьём, обрезами винтовки, а также более 6 тыс патронов и восемь гранат.
Подмосковные эксперты пришли к выводу, что часть патронов изготовлена промышленным способом. Проводится экспертиза остальных предметов.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Подозреваемый арестован.
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При обыске в гаражном боксе и багажнике его машины полицейские обнаружили и изъяли 10 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, помповым ружьём, обрезами винтовки, а также более 6 тыс патронов и восемь гранат.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Подозреваемый арестован.
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Лора Луганская