У ребёнка, на которого напали в Щёлкове, обострилась психологическая травма

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У мальчика, на которого напал грабитель в подмосковном Щелкове, обострилась старая психологическая травма. Об этом мама мальчика рассказала корреспонденту RT.
Мама пострадавшего мальчика рассказала корреспонденту RT, что три года назад на него напали собаки, и с тех пор он боится ходить самостоятельно в школу и обратно. Она отметила, что на данный момент ребенок чувствует себя не очень хорошо.
Напомним, в городе Щёлково пенсионер задержал грабителя, который украл у ребенка телефон. Инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от щёлковской школы №16.
На мальчика напал взрослый мужчина, он вырвал смартфон у ребенка и начал убегать. 72-летний Михаил Макаров сшиб грабителя с ног и заставил мужчину вернуть ребенку украденный телефон.
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Напомним, в городе Щёлково пенсионер задержал грабителя, который украл у ребенка телефон. Инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от щёлковской школы №16.
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Екатерина Коршунова